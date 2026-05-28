Дефіцит продуктів у Харкові став однією з причин різкого подорожчання торішньої білоголової капусти, яка лише за останній тиждень додала у вартості близько 75%, повідомляє Politeka.

Наприкінці минулого тижня українські виробники реалізовували залишки врожаю 2025 року за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм. Такі дані наводять аналітики аграрного ринку.

Експерти пояснюють стрімке зростання тим, що більшість господарств уже завершили продажі. На складах залишилися лише обмежені обсяги, тому продавці отримали можливість переглядати прайси у бік збільшення.

Додатковим фактором залишається стабільний попит. Покупці продовжують активно шукати овоч, тоді як доступних партій стає дедалі менше.

Учасники галузі зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах може впливати на подальшу динаміку ринку, адже пропозиція скорочується швидше, ніж відбувається її оновлення.

Попри нинішній стрибок, капуста все ще залишається значно дешевшою, ніж за аналогічний період минулого року. За оцінками фахівців, нинішні показники приблизно на 77% нижчі за торішні.

Представники галузі не виключають, що висхідний тренд збережеться найближчим часом. Причиною називають подальше зменшення запасів, які вже фактично добігають кінця.

Крім того, в Харкові відбулося подорожчання продуктів.

У роздрібних мережах, як інформує сайт Мінфін, ціна коливається залежно від магазину: від 99 грн в одному сегменті до понад 126 грн у преміальному. Аналітика денних значень показує поступове підвищення з квітня до травня з короткими стабілізаціями.

У категорії хлібобулочних виробів ситуація менш динамічна. Хліб житній Riga «Бородинівський» (300 г) у середньому коштує 53,80 грн проти 52,36 грн у квітні. Зростання за місяць становить приблизно 1,43 грн.

Джерело: mind.ua

