Грошова допомога для ВПО в Харківській області нараховуватиметься за новими правилами, адже Міністерство соціальної політики продовжило термін подачі документів, повідомляє Politeka.

Раніше відомство вимагало надати відповідні заяви до 1 травня, проте тепер українці мають додатковий місяць для звернення.

Зокрема, нарахування виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року.

Цей процес відбуватиметься незалежно від сукупного доходу батьків, але обов’язковою умовою є вчасна подача документів.

Фіксований розмір щомісячної грошової допомоги для ВПО в Харківській області на кожну дитину наразі становить 3000 грн.

Наступне суттєве нововведення стосується непрацездатних громадян з числа внутрішньо переміщених осіб.

Оскільки в країні відбулося підвищення загального прожиткового мінімуму, люди, яким раніше припинили видачу коштів через перевищення встановленого граничного доходу, отримали можливість переглянути свої документи.

Нарахування цих грошей з 1 січня 2026 року можливе за умови, що громадяни встигнуть звернутися із заявою до 1 червня 2026 року.

Оновлена урядова програма передбачає суттєве збільшення тривалості надання державної грошової допомоги для ВПО в Харківській області.

Максимальна кількість шестимісячних періодів виплат була офіційно подовжена з чотирьох до п’яти разів.

Подібний крок дозволить найбільш вразливим категоріям українських переселенців законно отримувати кошти від держави на пів року довше.

Поточна програма діятиме до лютого 2026 року, а кошти виплачуватимуть тільки тим категоріям, які потребують цього найбільше.

До цієї групи належать люди з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, родини з дітьми віком до 18 років, або ж до 23 років за умови їхнього навчання, а також сім'ї, які складаються виключно з непрацездатних осіб.

Джерело: espreso.tv

