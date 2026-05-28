Подорожчання продуктів у Харкові фіксується на тлі коливань вартості базових харчових позицій у торгових мережах, де за останній період зміни зачепили одразу кілька категорій товарів, передає Politeka.

У сегменті консервованих товарів зелений горошок торгової марки «Верес» вагою 400 грамів має різні показники залежно від магазину. Середнє значення становить близько 56,18. У роздрібних мережах зафіксовано діапазон від приблизно 40,49 до 70,50. Порівняння з квітневими даними показує підйом середнього рівня на понад п’ять одиниць, що формує поступове зрушення у ціновій динаміці сегмента.

У хлібобулочній групі житній «Riga Бородинівський» 300 грамів утримує більш стабільну траєкторію. Поточний середній показник становить 53,70. У квітні він був нижчим і складав 52,36. Зміни залишаються помірними, проте загальна тенденція демонструє поступове підвищення у межах кількох одиниць.

Окрему увагу привертає категорія маринованих овочів. Огірки «Верес» 500 грамів мають середнє значення 119,41. Місяцем раніше показник був на рівні 102,55. Різниця перевищує чотирнадцять одиниць, що свідчить про більш різкий рух у цьому сегменті порівняно з іншими позиціями.

У підсумку ринкова картина формується нерівномірно: одні групи демонструють плавні зміни, інші — більш виражене зростання. У такому контексті подорожчання продуктів у Харкові залишається помітним маркером загальної тенденції на споживчому ринку, де динаміка залежить від категорії та торговельної мережі.

Експерти відзначають, що ринок і надалі реагуватиме на коливання постачання та попиту.

Джерело: Мінфін

