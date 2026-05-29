Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області торкнуться певних категорій представників бізнесу, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни передбачає оновлена редакція Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Про обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області проінформували в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Перший подібний документ було підписано ще 10 грудня 2024 року, а на сьогодні до нього приєдналися 25 банків та фінансових установ.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області торкнуться новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців, а також нових і неактивних юридичних осіб, які мають ознаки ризикової діяльності.

Для так званих сплячих ФОПів передбачені чіткі місячні ліміти на банківські операції, які впроваджуватимуть поетапно.

Через три місяці з дати підписання оновленого меморандуму, тобто з серпня 2026 року, ліміт для ФОП 1 групи становитиме 600 тисяч гривень, а для ФОП 2 і 3 групи сума складе 3 мільйони гривень.

Вже через шість місяців, починаючи з листопада 2026 року, правила стануть жорсткішими. Підприємці 1 групи зможуть переказувати до 400 тисяч гривень, а представники 2 і 3 груп матимуть обмеження у 1 мільйон гривень на місяць.

Для нових та неактивних юридичних осіб ліміти також залежатимуть від періоду. Із серпня 2026 року сума переказів обмежиться 5 мільйонами гривень, а з листопада 2026 року цей поріг знизиться до 2 мільйонів гривень на місяць.

Якщо встановлені правила не задовольняють потреби бізнесу, підприємець може звернутися до банку з документами, які підтверджують необхідність підвищення лімітів через сезонність або капітальні витрати.

