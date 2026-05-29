Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві продовжують видавати завдяки зусиллям благодійних фондів, міжнародних організацій і місцевих громад, повідомляє Politeka.

В Україні відбулися певні зміни у форматах надання державної та волонтерської підтримки.

Проте українці в 2026 році й надалі мають можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Така масштабна гуманітарна робота зараз активно проводиться у багатьох областях України, де зафіксована найбільша кількість переселенців.

Організація "Карітас Полтава" видає спеціальні набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів, які приїхали до громади та проживають на її території терміном до 90 днів.

Наповнення гуманітарних пакунків та умови їх отримання безпосередньо залежать від наявних ресурсів конкретних громад і партнерських організацій.

Водночас у країні продовжується активна реалізація великих міжнародних програм. Організація Об’єднаних Націй заклала на гуманітарні програми для України 2,3 млрд доларів у 2026 році.

Суттєва частина цих коштів спрямовується саме на всебічну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Товариство Червоного Хреста теж не припиняє роботу і надає підтримку через мережу власних регіональних відділень, видаючи людям продовольчі набори або спеціальні сертифікати.

Для того щоб оперативно дізнаватися про актуальні можливості та діючі програми, громадянам радять активно користуватися офіційними державними та волонтерськими цифровими ресурсами.

Отримувати інформацію можна на загальновідомій платформі єДопомога, у популярному мобільному застосунку Де Допомога, а також безпосередньо під час звернень до місцевих територіальних центрів соціального обслуговування.

Джерело: pokrovsk24.news

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.