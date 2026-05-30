Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується в сегментах м’ясних виробів, бакалії та окремих товарів повсякденного попиту на тлі коливань ринкових цін, передає Politeka.

У категорії ковбасних виробів ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) коштують у середньому 748,44 грн. У різних мережах ціна варіюється: від 648,00 грн у Megamarket до 899,00 грн у Novus. Порівняно з квітнем середній показник зріс на 14,72 грн.

Сегмент бакалії демонструє помірні зміни. Гречка (1 кг) у середньому коштує 76,10 грн. У торгових мережах ціни коливаються від 62,90 грн до 96,50 грн залежно від магазину. За місяць середня вартість збільшилася на 1,05 грн.

Окремо спостерігається зростання у категорії варено-копчених виробів. Ковбаса «Глобіно» салямі (460 г) нині реалізується за 210,94 грн, тоді як місяцем раніше середній рівень становив 187,96 грн. Динаміка склала плюс 42,40 грн.

Аналітики відзначають, що зміни формуються під впливом витрат виробників, логістики та нерівномірного попиту. Найбільш відчутні коливання фіксуються у м’ясному сегменті, тоді як бакалія залишається відносно стабільною.

На цьому тлі подорожчання продуктів у Полтавській області розглядається як частина загальної тенденції корекції цін на продовольчому ринку України.

Експерти прогнозують подальші коливання вартості залежно від сезонних факторів і витрат у виробничому ланцюгу, однак різких стрибків найближчим часом не очікується.

Джерело: Мінфін

