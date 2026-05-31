Новий графік руху транспорту у Харкові почав діяти 24 травня через безпекову ситуацію та перекриття важливих шляхів, повідомляє Politeka.

Міська влада вирішила повернути на вулиці пасажирські машини під номером 21е, які тривалий час не виходили в рейси.

Проте мешканцям та гостям міста варто підготуватися до нового графіка руху транспорту у Харкові, адже кількість зупинок на цьому напрямку помітно зменшилась.

Про повернення автобусів на дороги розповіли на офіційному сайті Харківської міської ради.

За офіційною інформацією представників Департаменту будівництва та шляхового господарства, автобус під номером 21е знову почав перевозити пасажирів у неділю, 24 травня.

Фахівці пояснюють, що автобус тимчасово курсує за зміненим та спеціально скоригованим маршрутом. Такі заходи є вимушеними і напряму пов'язані з необхідністю забезпечення безпеки людей.

Відповідно до нового графіка руху транспроту в Харкові, автобуси тепер не заїжджають на зупинки Вул. П’ятихатська, Мікрорайон Сонячний і Затишнянське кладовище, тому людям слід заздалегідь планувати свої поїздки та обирати інші варіанти.

Варто нагадати, що раніше у місті виникли серйозні проблеми з пасажирськими перевезеннями на Кільцевій дорозі.

Через загострення безпекової ситуації та запроваджену офіційну заборону курсування на цій важливій магістралі з 21 травня у місті повністю зупинили роботу деяких рейсів.

Тоді міська влада була змушена тимчасово припинити курсування автобусів під номерами 21 та 60, які щоденно забезпечували сполучення для багатьох пасажирів.

Профільний міський департамент тоді зазначав, що автобусні маршрути №21 і №60 тимчасово не здійснюють перевезення пасажирів і тримають паузу до покращення ситуації.

