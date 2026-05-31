У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Харківській області 1 червня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Харкові та області на понеділок, 1 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 1 червня застосовуватимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області.

Як повідомляють на сайті громади, обмеження електропостачання діятимуть орієнтовно з 9:00 до 16:00 у місті Люботин для деяких будинків по вул. Військова, Захисників України, Микити Мізяка, Весела, Максима Гайдаша, пише Politeka.

Крім того, на офіційній Телеграм-сторінці обленерго попередили, що 1 червня графіки відключення світла з 8:00 до 18:00 застосовуватимуть у Харкові по вул. Верстатна, Вестатобудівна, Дробицька, Електровозна, Івана Каркача, Конструкторська, Лазурна, Миру, Дмитра Комарова, Мохнацька, Новицька, Підшипникова, Плиткова, Пономаренківська, Пʼятихатська, Роганська, Тиха, Уютна, Шарикова та низці сусідніх провулків.

Також планові знеструмлення діятимуть у понеділок у межах Зачепилівської територіальної громади. Обмеження зачеплять такі населені пункти:

Рунівщина (вул. Слобідська) – з 8:00 до 19:00;

Забарине (Південна, Річна, Садова, Центральна, Кооперативна, Леніна, Спеціалістів), Олександрівка (Захисників України, Садова, Степова, Зелена, Леніна, Річна, Центральна), Миколаївка (Харківська) – з 8:00 до 17:00.

