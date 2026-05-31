Прогноз погоди на червень в Харкові оприлюднили фахівці на офіційному каналі Харківського регіонального центру з гідрометеорології, повідомляє Politeka.

Згідно з оприлюдненими даними, середня місячна температура повітря в регіоні очікується на рівні 21,3 градуса тепла.

Для порівняння, звичайна кліматична середня місячна температура повітря для цього періоду становить 19,8 градуса тепла, що вважається офіційною нормою.

Щодо атмосферних опадів, то їхня середня місячна кількість передбачається на рівні 65 міліметрів. Метеорологи зазначають, що такий показник повністю відповідає встановленій багаторічній нормі для першого місяця літа.

Аналізуючи загальні тенденції по Україні, синоптики здивували прогнозом погоди на червень 2026 року у Харкові та заявили, що такого літа в країні давно не було.

Через надзвичайно спекотний попередній 2025 рік багато людей очікують, що погода влітку і цього року принесе в Україну чергову виснажливу хвилю спеки.

Однак реальний прогноз на червень в Харкові може здивувати багатьох громадян. Насправді величезних стрибків температури чекати не варто.

Загальна картина по всій країні швидше нагадуватиме середину весни, ніж класичне спекотне літо.

Погода буде досить комфортною, тобто не спекотною, але й не надто холодною. Хоча при цьому ночі можуть бути надзвичайно прохолодними як для літнього часу.

У перші два тижні місяця харків'яни зустрінуть кілька приємних сонячних днів. Проте після цього відносно сухого періоду жителі міста неминуче зіткнуться з тривалим сезоном дощів.