Дефіцит продуктів в Харківській області фіксується на тлі весняних заморозків, що завдали шкоди ягідним, фруктовим та овочевим насадженням по Україні, повідомляє Politeka.

Погодні коливання у квітні та на початку травня спричинили втрати в садівництві й частині овочевих господарств. Найбільше постраждали кісточкові культури — абрикоси, персики, частково вишня. Також зафіксовано ушкодження ранньої полуниці та виноградних плантацій.

У кількох регіонах центральної частини країни перша хвиля цвітіння ягід майже повністю втрачена. Через це виробники вже зараз прогнозують менші обсяги збору та нерівномірне надходження продукції в літній сезон.

Окремі господарства повідомляють про часткове відновлення рослин, однак рівень врожайності буде нижчим за середній показник. Найчутливішими залишаються культури, де формування плоду відбувається одразу після раннього цвітіння, адже цей етап найбільш вразливий до холоду.

Фахівці зазначають, що Харківська область може відчути наслідки у вигляді тимчасового скорочення асортименту на прилавках, особливо у сегменті локальних ягід та кісточкових фруктів.

Водночас аграрії підкреслюють нерівномірність ситуації по країні. У південних і західних зонах частина насаджень витримала температурні коливання краще, що частково пом’якшує загальний баланс постачання.

На ринку вже обговорюють можливі цінові коливання влітку. Експерти наголошують, що підсумкова вартість залежатиме від обсягів збору, логістичних процесів та частки імпортних поставок.

Попри погодні ускладнення, критичного провалу по країні наразі не прогнозують, однак локальні розриви постачання залишаються ймовірними для окремих сегментів.

Україна входить у період підвищеної чутливості аграрного ринку, де подальша ситуація формуватиметься залежно від погодних умов найближчих тижнів.

Баланс між пропозицією та попитом залишатиметься ключовим фактором для дефіциту продуктів в Харківській області найближчими тижнями.

Джерело: ТСН

