Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало предметом активних обговорень серед містян.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві зафіксовано після перегляду розрахунків вартості вивезення побутових відходів, що вплинуло на витрати мешканців міста, повідомляє Politeka.

Причиною змін називають здорожчання пального, обслуговування спецтехніки, закупівлю комплектуючих і загальне зростання логістичних витрат. Через це комунальні служби оновили економічні показники та актуалізували діючі розцінки.

Рішення затвердив виконавчий комітет міської ради. Після погодження нових параметрів підприємство КАТП-1628 оприлюднило оновлені суми для різних категорій споживачів.

Для населення вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів тепер становить 83,4 грн. Раніше показник дорівнював 47,18 грн, що суттєво збільшило навантаження на сімейні бюджети.

Бюджетні установи отримали коригування приблизно на 68%. Для юридичного сектору цифри відрізняються залежно від обсягів та умов договорів, у середньому близько 42%.

Окремо змінено оплату за великогабаритні відходи — тепер 218,5 грн. Також переглянуто тариф на захоронення, який становить 22,48 грн.

нові нарахування безпосередньо впливають на щомісячні витрати домогосподарств.

У міській владі пояснюють, що частина мешканців багатоповерхових будинків може не одразу побачити зміни у платіжках через особливості нарахувань у складі квартплати, яку адмініструють обслуговуючі організації.

Також зазначається, що нові розцінки діють у межах міста, тоді як для інших населених пунктів громади застосовують окремі підходи до формування вартості.

Експерти галузі прогнозують, що подальші зміни залежатимуть від вартості ресурсів, стану інфраструктури та загальної економічної ситуації у сфері житлово-комунального господарства.

Джерело: У Полтаві

