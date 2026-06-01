Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із найпопулярніших видів підтримки для людей, які прибувають після евакуації з прифронтових територій, повідомляє Politeka.net.

Попит на тимчасове розміщення у місті та навколишніх громадах продовжує залишатися високим. Новоприбулі намагаються оперативно знайти безпечне місце для проживання та адаптації.

Наразі доступні різні формати поселення. Серед пропозицій — окремі кімнати, квартири для спільного користування та приватні будинки. Умови зазвичай обговорюють безпосередньо власники помешкань і майбутні мешканці.

Частина варіантів передбачає допомогу по господарству або підтримку літніх людей. В інших випадках від переселенців просять лише покривати комунальні витрати.

Одне з помешкань пропонують у районі Салтівського шосе. Йдеться про двокімнатний об’єкт для жінки, розташований поблизу магазинів, громадського транспорту та інших необхідних сервісів.

Ще одна пропозиція стосується спільного проживання з можливістю користуватися окремою кімнатою та кухнею. Локація забезпечує базові побутові умови й доступ до міської інфраструктури.

Також охочим доступний приватний будинок у селищі Бабаї Харківського району. Оселя має дві кімнати, необхідні комунікації та розташована приблизно за 12 кілометрів від обласного центру.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше шукають через волонтерські ініціативи, спеціалізовані платформи та приватні оголошення, що дозволяє швидше знаходити актуальні варіанти.

Експерти радять завчасно уточнювати всі деталі, перевіряти достовірність інформації та погоджувати умови до заселення. Такий підхід допомагає уникнути непорозумінь і зробити переїзд комфортнішим.

Джерело: Допомагай

