Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві формуються з урахуванням ресурсів партнерів та індивідуальних потреб родин.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві забезпечуються завдяки співпраці міжнародних місій, українських благодійних фондів і місцевих громад, які координують гуманітарну підтримку, передає Politeka.

У різних регіонах України поступово змінюються формати соціальної допомоги через запровадження базових державних виплат. Це впливає на підходи до надання продовольчих наборів.

Частина програм передбачає, що гуманітарні пакунки можуть частково або повністю замінюватися грошовими компенсаціями. Попри це, міжнародні та локальні організації продовжують забезпечувати постачання продуктів на місцях.

За даними партнерів, Організація Об’єднаних Націй спрямувала на гуманітарні проєкти в Україні близько 2,3 млрд доларів, значну частину яких використовують для підтримки переселенців і вразливих категорій населення.

Окрему роль у системі відіграє Товариство Червоного Хреста України, яке через регіональні осередки надає як продовольчі набори, так і сертифікати для придбання товарів першої необхідності.

Також благодійна організація «Карітас» реалізує програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громадах до 90 днів, забезпечуючи їх базовими продуктами.

Для отримання актуальної інформації громадянам рекомендують користуватися платформою «єДопомога», застосунком «Де Допомога» або звертатися до місцевих центрів соціального обслуговування.

Додатково оновлення щодо видачі регулярно публікуються в офіційних Telegram-каналах благодійних організацій і громад, де також зазначають графіки та умови участі в програмах.

Джерело: pokrovsk24.news

