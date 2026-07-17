Подати заявку на грошову допомогу в Полтавській області можуть ВПО, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв.

ВПО в Полтавській області можуть претендувати на нову грошову допомогу в розмірі до 32 тисяч гривень, повідомляє видання Politeka.net.

Нову програму підтримки реалізують благодійна організація «Щедрик» спільно з благодійним фондом «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Фінансова підтримка надається в межах проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». Його головна мета — допомогти постраждалим домогосподарствам відновити або започаткувати власну справу, щоб повернути стабільне джерело доходу.

Організатори зазначають, що програма розрахована на сім'ї, які вже забезпечили свої базові потреби та готові використати кошти для розвитку підприємницької діяльності. Отримане фінансування можна спрямувати на придбання необхідного обладнання, матеріалів, інструментів або відновлення втраченої позафермерської діяльності.

Подати заявку на грошову допомогу в Полтавській області можуть ВПО, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв. Зокрема, право на участь мають громадяни, які протягом останніх шести місяців виїхали з тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій або прифронтових громад та отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи були евакуйовані.

Також претендувати на допомогу можуть родини, у яких за останні 45 днів хтось із членів сім'ї отримав поранення внаслідок обстрілів або загинув. Крім того, програма поширюється на домогосподарства, які через російські атаки втратили житло, зазнали пошкодження власного бізнесу чи втратили можливість продовжувати самозайняту діяльність.

Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету. Під час реєстрації заявники зможуть ознайомитися з переліком громад, у яких реалізується проєкт, а також дізнатися, які саме види підприємницької діяльності підпадають під програму підтримки.

Максимальний розмір фінансової допомоги становить до 31 900 гривень (майже 32 тисячі гривень). Водночас організатори наголошують, що подання анкети не означає автоматичного призначення виплати. Усі заявки проходитимуть перевірку, а рішення про надання коштів ухвалюватиметься після аналізу поданих документів і відповідності заявника умовам програми.

Також підкреслюється, що персональні дані учасників оброблятимуться відповідно до вимог чинного законодавства про захист інформації, а фінальне рішення щодо надання грантової підтримки прийматиметься після завершення розгляду кожної заявки.

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