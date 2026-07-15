У зв'язку з плановими та профілактичними роботами введено графіки відключення світла в Харківській області на 16 липня, пише Politeka.net.

Мешканцям Харківської області рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності світла: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні електроприлади, а також врахувати години відключень під час планування роботи, побутових справ і поїздок. Якщо роботи завершаться раніше запланованого часу, електропостачання можуть відновити достроково.

У місті Люботин зникне електрика. Світло будуть вимикати з 9 до 17 години в будинках, що знаходяться за окремими адресами. Електрики не буде на вулицях:

Заводська — 17, 18

Караванська — 1, 3–7, 10–17, 19, 19А, 20–39, 41, 43/15, 45/16, 47, 107Б

Травнева — 25/1

Червона — 1А, 2А, 3–17/2, 20–22, 28/5

в-д Зої Космодем'янської — 2/10, 5/10

в-д Котляревського — 2/19, 3–11, 14

в-д Червоний — 3, 4, 5

пров. Червоний — 6, 7/23, 7А, 8, 9, 9А, 11, 12/1, 17/1, 18, 20, 22

Також через планові роботи в електромережах будуть вимикати електрику з 8 до 17 години. Обмеження триватимуть в селі Нове Пекельне за такими адресами:

Центральна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47

Шевченка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Лугова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18

Українська

Одні з найбільш тривалих відключень заплановані у селищі Зіньківщина. Тут електроенергію вимикатимуть 16 липня з 08:00 до 17:00. Тимчасові обмеження торкнуться мешканців будинків, розташованих за адресами:

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123/1, 123/2, 125, 127, 130, 131

У цей же день планові роботи проводитимуться і в селі Семенівка. З 08:00 до 17:00 без електропостачання залишаться окремі вулиці:

Садова — 3, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 30

Українська — 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15

Центральна — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 48, 48А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 59А, 60, 60А, 61, 62, 63, 64

Шкільна — 1, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69

Крім того, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Сомівка. Тут також заплановано проведення технічного обслуговування електромереж, у зв'язку з чим 16 липня з 08:00 до 17:00 на низці вулиць буде тимчасово припинено подачу електроенергії:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36

Харківська — 3, 4, 5А, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26А, 27, 27А, 28, 30, 30А, 32

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 132

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Зачепилівська Отг

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