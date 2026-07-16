Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти у кількох форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників помешкань у місті та навколишніх населених пунктах, які готові безоплатно прихистити людей, що виїхали через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із доступних варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Майбутнім мешканцям пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох осіб. У помешканні є газ і вода, проте приміщення потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір’ї, ванна кімната відсутня.

Поряд знаходяться господарські будівлі, погріб і земельна ділянка. Поблизу також є ліс та озеро, а дорога до обласного центру займає близько 12 кілометрів.

Ще одну пропозицію можна знайти безпосередньо в місті. Власник готовий надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Оселю забезпечили необхідною побутовою технікою, а також дозволяють проживання разом із домашніми тваринами.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант передбачений для жінки, яка зможе допомагати літній господині у повсякденних справах. Постійний догляд при цьому не потрібен.

Перед переїздом фахівці радять уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування та обговорити всі важливі питання з власниками.

Також варто зауважити, що оскільки оголошення регулярно оновлюються, переселенцям рекомендують не відкладати звернення та перевіряти актуальність інформації перед заселенням.

Джерело: Допомагай

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