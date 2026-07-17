Дефіцит продуктів в Харкові має тимчасовий характер і виник через дисбаланс між попитом та доступною пропозицією.

Дефіцит продуктів в Харкові став помітнішим через скорочення запасів торішньої білоголової капусти, що вже позначилося на асортименті магазинів і ринків, повідомляє Politeka.net.

Покупці дедалі частіше стикаються з обмеженим вибором, а продавці змушені коригувати пропозицію залежно від наявних обсягів.

Станом на середину липня кілограм капусти реалізують за ціною від 8 до 15 гривень. Остаточна сума залежить від якості, умов зберігання та конкретного місця продажу.

Учасники ринку пояснюють, що запаси врожаю минулого сезону майже повністю вичерпалися. У сховищах залишилися лише незначні обсяги, тому поставки стали менш регулярними.

Додатково ситуацію ускладнює нерівномірне надходження овочів з інших областей. Через це торговельним мережам складніше підтримувати звичний асортимент, а окремі позиції швидше зникають із полиць.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів в Харкові має тимчасовий характер і виник через дисбаланс між попитом та доступною пропозицією. Водночас на формування вартості також впливають логістичні витрати, транспортування й зберігання.

Попри нинішню ситуацію, капуста все ще коштує дешевше, ніж наприкінці червня минулого року. Це частково стримує загальне зростання витрат для покупців.

Аналітики прогнозують, що найближчими тижнями ринкова ситуація може змінитися із початком активнішого надходження нового врожаю. Якщо обсяги постачання збільшаться, вибір стане ширшим, а цінова ситуація поступово стабілізується.

Фахівці радять споживачам стежити за пропозиціями різних торговельних мереж, адже вартість овочів може відрізнятися залежно від партії товару та регіональних поставок.

Джерело: mind

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