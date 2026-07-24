Через подорожчання продуктів у Полтавській області вартість однакових товарів може суттєво різнитися навіть у магазинах одного міста.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжується, за останній місяць вартість низки популярних товарів помітно зросла, повідомляє Politeka.net.

Найбільше подорожчали окремі молочні та м'ясні продукти, тоді як сезонні овочі демонструють більш стриману, але все ж позитивну цінову динаміку.

Одним із лідерів за темпами зростання став плавлений сир «Ферма Дружба» 55% (70 г). Його середня ціна піднялася до 28,77 гривні, тоді як місяць тому упаковка коштувала 24,52 гривні. Таким чином, подорожчання становило 4,25 гривні. У різних супермаркетах продукт продають за ціною від 21,90 до 31,20 гривні.

Не обійшлося без змін і на ринку м'яса. Свинина для шашлику нині коштує в середньому 237,57 гривні за кілограм, що на 6,60 гривні більше, ніж чотири тижні тому. Водночас залежно від торговельної мережі ціни варіюються від 217,36 до 249 гривень за кілограм.

Зміни торкнулися й овочевої групи. Короткоплідні огірки у середньому продають по 36,90 гривні за кілограм, що на 5,87 гривні дорожче, ніж місяць тому. Протягом липня їхня вартість коливалася через сезонні особливості постачання та обсяги нового врожаю.

Експерти пояснюють, що на подорожчання продуктів у Полтавській області впливають одразу кілька чинників: витрати на транспортування, собівартість виробництва, попит покупців, а також цінова політика окремих торговельних мереж. Через це вартість однакових товарів може суттєво різнитися навіть у магазинах одного міста.

Фахівці рекомендують перед покупками порівнювати ціни в різних супермаркетах і стежити за акційними пропозиціями, що допоможе скоротити витрати на щоденні покупки.

Джерело: Мінфін

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