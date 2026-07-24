Для пенсіонерів доступні кілька доплат до пенсії у Харківській області та інших регіонах України.

Частина пенсіонерів у Харківській області може отримувати доплати, однак для цього необхідно відповідати вимогам, визначеним законодавством, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яка призначається окремим категоріям громадян. Зокрема, право на таку доплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку.

Як повідомили у ПФУ, надбавка може встановлюватися до різних видів пенсій, зокрема: за віком; по інвалідності; у зв'язку з втратою годувальника; за вислугу років.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, а сума доплати визначається у відсотках від цього показника.

Для пенсіонерів Харківської області, які мають право на таку доплату, передбачено такі розміри виплат:

за п'ятьох дітей — 908 гривень (35% прожиткового мінімуму);

за шістьох дітей — 934 гривні (36%);

за сімох неповнолітніх — 960 гривень (37%);

за вісьмох неповнолітніх — 986 грн (38%);

за дев'ятьох неповнолітніх — 1 012 грн (39%);

за десятьох і більше неповнолітніх — 1 038 грн (40%).

Крім того, законодавство передбачає збереження частини цієї виплати для членів сім'ї після смерті її отримувача. Якщо пенсію у зв'язку з втратою годувальника оформлює один непрацездатний член родини, йому можуть призначити 70% від суми надбавки. Якщо ж таких членів сім'ї двоє або більше, розмір виплати становитиме 90% від надбавки, яку отримував померлий.

Окрім надбавки за особливі заслуги, українські пенсіонери можуть розраховувати і на вікові доплати. Після досягнення 70 років автоматично призначають 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що такі виплати нараховуються автоматично з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає не на початок місяця, у перший місяць пенсіонеру виплачують доплату пропорційно кількості днів, що минули з моменту набуття права на неї.

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