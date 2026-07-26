Робота для пенсіонерів в Харківській області представлена різними пропозиціями.

Робота для пенсіонерів в Харківській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, де роботодавці готові розглядати кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій — охорона, обслуговування клієнтів і кур'єрська доставка зі стабільною оплатою.

У Харкові компанія Union Group відкрила набір охоронців до магазину ювелірних виробів «Золота Країна». Працівнику пропонують заробітну плату 9 тисяч гривень, графік 3/3 та офіційне працевлаштування. До основних обов'язків входять контроль громадського порядку, збереження матеріальних цінностей, нагляд за системами відеоспостереження й пожежної безпеки.

Ще одна вакансія доступна в Adelina Call Center & BPO. Компанія шукає оператора контакт-центру із зарплатою від 20 до 22 тисяч гривень. Кандидат консультуватиме абонентів мобільного зв'язку, працюватиме з інформаційною системою та проходитиме оплачуване навчання. Передбачено гнучкий графік, можливість дистанційної зайнятості й офіційне оформлення.

Також робота для пенсіонерів в Харківській області представлена пропозицією від «Нової пошти». Підприємство запрошує кур'єра з власним мікроавтобусом для обслуговування поштоматів. Рівень доходу становить від 32 до 33 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує паливну картку, навчання, зручний графік 5/2 та стабільні виплати.

Фахівці рекомендують уважно ознайомлюватися з умовами працевлаштування, вимогами до кандидатів і графіком роботи перед поданням резюме. Перелік вакансій регулярно оновлюється, тому претендентам радять стежити за новими пропозиціями.

Джерело: work.ua

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