Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня триватимуть багато годин.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня будуть тривати в частині населених пунктів, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, заміну зношених елементів, ремонт повітряних ліній та інші заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

27.07.2026 року з 08:00 до 20:00 тимчасові відключення електроенергії заплановані у селі Онищенки. Без світла на час проведення ремонтів залишаться окремі будинки на вулицях:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

У цей же день, з 08:00 до 20:00, профілактичні роботи триватимуть і в селі Гуньки. Обмеження електропостачання торкнуться окремих будинків на вулицях:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2)

пров.Кам'янський (б. 1, 6)

28.07.2026 року через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) не буде електрики в селі Постав-Мука. З 08:00–16:30 години обмеження триватимуть за адресами:

Хутірська — 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б

Шевченка — 3а

Також цього дня в селі Мокіївка з 09:00 до 17:00 енергетики виконуватимуть технічне обслуговування електромереж. У зв'язку з цим тимчасово без електроенергії залишиться частина будинків на вулицях:

Молодіжна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28.

Джерело: Омельницька громада

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

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