Дефіцит продуктів в Харкові поки не прогнозують, однак тривала літня посуха може вплинути на майбутній урожай кукурудзи й соняшнику, що здатне позначитися на пропозиції окремих товарів та їхній вартості в наступні місяці, повідомляє Politeka.net.

Липень і серпень залишаються вирішальними для формування врожайності пізніх культур. Саме в цей період нестача опадів і тривала спека можуть завдати найбільшої шкоди посівам, попереджають аналітики аграрного ринку.

За оцінкою експерта асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі реалізації найгіршого сценарію втрати кукурудзи можуть сягнути 20%, тоді як соняшнику — близько 15%. Водночас фахівець наголошує, що можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року ще не означає неминучого розвитку масштабної посухи в Україні.

Вирішальне значення матиме поєднання кількох факторів: тривалого антициклону, високих температур і відсутності достатньої кількості дощів саме під час цвітіння та формування зерна. Найбільш чутливою до таких умов вважається кукурудза, тоді як соняшник краще переносить нестачу вологи, хоча затяжна спека також негативно впливає на його продуктивність.

Дефіцит продуктів в Харкові безпосередньо залежатиме від підсумків жнив, адже суттєве скорочення збору зернових та олійних культур може вплинути на ринок продовольства. Водночас експерти зазначають, що наразі не йдеться про системну нестачу харчів, а лише про можливі коливання виробництва й цін.

Найвищі ризики цього сезону прогнозують для південних областей. Найскладніша ситуація може скластися в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, де проблема нестачі вологи залишається хронічною. Додатковим чинником стала втрата значної частини зрошувальної інфраструктури після руйнування Каховської ГЕС.

До територій із підвищеною ймовірністю зниження врожайності також відносять Дніпропетровщину, Кіровоградщину, а частково Полтавщину та Черкащину. Саме там погодні умови можуть визначити кінцевий результат сезону.

Аграрії вже адаптуються до нових кліматичних викликів. Господарства дедалі активніше використовують посухостійкі гібриди, технології збереження вологи у ґрунті та сучасні методи обробітку полів. Там, де це можливо, застосовують системи зрошення, хоча їхні можливості залишаються обмеженими.

Остаточні підсумки кампанії залежатимуть від погодної ситуації до завершення літа. Якщо найближчими тижнями кількість опадів збільшиться, втрати можуть виявитися значно меншими, ніж прогнозують за несприятливого сценарію.

Джерело: e-land.ua

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