Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стало актуальною темою для обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка набуде чинності після офіційного введення в дію рішення виконавчого комітету міської ради.

Відповідне рішення ухвалили після перегляду економічних розрахунків. Під час засідання виконкому погодили скориговану ціну для побутових споживачів, врахувавши оновлені фінансові показники.

У процесі обговорення з документа виключили компенсацію коштів, які комунальне підприємство недоотримало у попередні роки. Саме цей крок дозволив зменшити кінцеву суму порівняно з початковою пропозицією.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що включення таких витрат потребує належного правового обґрунтування. Крім того, він доручив звернутися до профільного регулятора для отримання офіційних роз'яснень щодо застосування відповідних механізмів.

Спочатку підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після додаткового аналізу розрахунків показник зменшили на 2,74 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що остаточна вартість водопостачання становитиме 64,07 гривні за кубометр. До цього населення сплачувало 31,80 гривні, тому зміни помітно вплинуть на майбутні рахунки.

У міській владі пояснюють перегляд збільшенням виробничих витрат, які впливають на роботу підприємств житлово-комунальної сфери. Через це органи місцевого самоврядування змушені коригувати діючі розцінки.

Жителям рекомендують уважно перевіряти нарахування після отримання квитанцій. Якщо є право на державну підтримку, варто оформити субсидію або скористатися іншими передбаченими пільгами.

Подальші рішення щодо вартості інших житлово-комунальних сервісів ухвалюватимуть після оцінки економічної ситуації та фінансового стану комунальних підприємств.

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