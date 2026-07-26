Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти в різних формаиах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжує з'являтися серед актуальних пропозицій від власників осель, які готові безоплатно прийняти людей, змушених залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із доступних варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Для заселення пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. У помешканні проведені газ і вода, однак приміщення потребує косметичного оновлення. Санвузол знаходиться на подвір'ї, ванної кімнати немає.

Біля будинку є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Поряд розташовані ліс та озеро, а відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів.

Ще одна пропозиція доступна безпосередньо у Харкові. Власник готовий надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Оселя обладнана необхідною побутовою технікою, також дозволяється проживання разом із домашніми тваринами.

Крім того, безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант розрахований на жінку, яка за домовленістю допомагатиме літній господині у повсякденних справах. Постійний догляд при цьому не потрібен.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливу тривалість перебування та обговорити всі деталі з власниками.

Фахівці також радять не зволікати зі зверненням, адже перелік доступних помешкань регулярно оновлюється, а окремі пропозиції можуть швидко стати недоступними.

Джерело: Допомагай

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