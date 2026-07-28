Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне в різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки власникам нерухомості, які безоплатно надають прихисток людям, що були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Наразі серед актуальних пропозицій є приватний будинок у Харківському районі, а також кілька варіантів безпосередньо в обласному центрі. Оселі розраховані на різну кількість мешканців і мають відмінні умови проживання.

Один із будинків розташований у селищі Бабаї. Помешкання має дві кімнати та кухню, розраховане на трьох людей. У будівлі підключені газ і водопровід, хоча приміщення потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований надворі, ванна кімната відсутня.

Поруч знаходяться господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Неподалік є ліс та озеро, а дорога до Харкова займає лише кілька хвилин автомобілем.

Ще один варіант пропонують у місті. Власник готовий поселити жінку з дитиною у трикімнатній квартирі, обладнаній необхідною побутовою технікою. Додатковою перевагою стане можливість проживати разом із домашніми улюбленцями.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також доступне у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Від майбутньої мешканки очікують лише допомоги літній господині з нескладними домашніми справами, без постійного догляду.

Перед заселенням фахівці радять уважно уточнити всі умови, зокрема термін проживання, наявність необхідних зручностей та інші організаційні моменти. Також варто переконатися, що оголошення ще актуальне.

Перелік доступних осель регулярно оновлюється. Через значний попит окремі варіанти знаходять нових мешканців уже протягом кількох днів, тому із зверненням рекомендують не зволікати.

Джерело: Допомагай

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