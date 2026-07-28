З'явилася нова грошова допомога в Харківській області, яка доступна для частини ВПО.

Для частини ВПО у Харківській області стала доступною нова програма грошової допомоги, повідомляє видання Politeka.net.

Вона розрахована на українців, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах та потребують допомоги з оплатою житла. Програму реалізує благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Прийом заявок уже відкрито.

Як зазначають організатори, проєкт розрахований на шість місяців і покликаний допомогти людям, які мають проблеми з житлом або потребують фінансової підтримки для стабілізації свого становища.

У межах проєкту грошову допомогу для ВПО в Харківській області можуть отримати домогосподарства, які складаються з:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали понад шість місяців тому;

громадяни, евакуйовані менш ніж шість місяців тому з територій, де тривають або тривали бойові дії, із прифронтових районів чи тимчасово окупованих територій;

українці, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через повномасштабну війну та потребують фінансової підтримки. Зокрема, якщо вони не мають власного житла або їхнє помешкання знаходиться на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій чи є пошкодженим або непридатним для проживання.

Однією з ключових умов участі є наявність незадовільних житлових умов. Програмою можуть скористатися люди, які проживають у місцях тимчасового розміщення, модульних містечках, школах, дитячих садках або інших тимчасових прихистках.

Також допомога передбачена для сімей, які орендують житло, але можуть втратити його через нестачу коштів або підвищення орендної плати. Підставою для участі може бути й те, що орендоване житло перебуває в аварійному стані, не забезпечене необхідними комунальними послугами або є перенаселеним.

Під час відбору учасники повинні довести, що після завершення шестимісячної програми зможуть самостійно оплачувати оренду. Для цього необхідно надати реалістичний план покращення матеріального становища. Це може бути офіційне працевлаштування, відкриття власної справи, проходження навчання чи перекваліфікації для отримання стабільнішого доходу.

Якщо для участі в програмі родині потрібно переїхати в інше житло, шукати нове помешкання учасники мають самостійно. Водночас перші два місяці оренди вони оплачують власним коштом, після чого ці витрати компенсуються в межах програми.

Щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті програми. Після цього всі заявки проходять перевірку.

Організатори наголошують, що подання анкети не гарантує автоматичного включення до програми, оскільки остаточне рішення ухвалюється після перевірки документів і відповідності всім вимогам.

Також важливо врахувати, що родини, які вже отримували компенсацію за оренду в межах цієї програми після 2022 року, повторно скористатися нею не зможуть.

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