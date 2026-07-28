Дефіцит продуктів в Харкові може залежати від підсумків жнив.

Дефіцит продуктів в Харкові наразі не прогнозується, однак тривала спека та нестача опадів можуть позначитися на врожайності пізніх культур, що в перспективі вплине на асортимент окремих товарів і цінову ситуацію, повідомляє Politeka.net.

Найважливішим періодом для кукурудзи та соняшнику залишаються липень і серпень. Саме тоді високі температури разом із браком дощів здатні завдати найбільшої шкоди посівам, зазначають аналітики аграрного ринку.

Експерт асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка оцінює, що за несприятливого розвитку подій втрати врожаю кукурудзи можуть досягти 20%, а соняшнику — близько 15%. Водночас він підкреслює, що навіть можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року не означає обов'язкового розвитку масштабної посухи.

Кінцевий результат залежатиме від поєднання кількох чинників: тривалості спеки, дії антициклону та кількості вологи під час цвітіння й наливу зерна. Найбільш вразливою культурою фахівці називають кукурудзу, тоді як соняшник краще витримує посушливі умови.

Дефіцит продуктів в Харкові може залежати від підсумків жнив. Якщо обсяги збору зернових і олійних культур суттєво скоротяться, це здатне вплинути на ринок продовольства. Наразі експерти говорять не про нестачу харчів, а про можливі зміни у виробництві та вартості окремих позицій.

Найбільші ризики цього сезону прогнозують для південних регіонів. Найскладніша ситуація очікується в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, де проблема нестачі вологи залишається актуальною. Додатковий вплив має руйнування зрошувальної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС.

До зони підвищеної небезпеки також відносять Дніпропетровську, Кіровоградську, а частково Полтавську й Черкаську області. Саме погодні умови визначатимуть остаточний результат збиральної кампанії.

Виробники вже пристосовуються до нових кліматичних викликів. Вони впроваджують посухостійкі гібриди, сучасні технології збереження вологи та, за можливості, використовують системи поливу.

Остаточну картину сформує погода до завершення літа. Якщо найближчим часом кількість опадів збільшиться, можливі втрати врожаю можуть виявитися значно меншими за попередні прогнози.

Джерело: e-land.ua

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