Графіки відключення світла введено через планові ремонтні роботи, що будуть тривати у Полтавській області на 29 липня, пише Politeka.net.

У зв'язку рафіки відключення світла у Полтавській області на 29 липня будуть тривати через планові ремонтні роботи. У цей період енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих елементів мережі та роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

29 липня з 08:00–20:00 години ремонтні роботи проводитимуться у селі Онищенки. На період їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Дачна — 3

Лісова — 1, 2, 2-Б, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

У цей же час, з 08:00 до 20:00, планові відключення торкнуться і села Федоренки. Електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулиці:

Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

Крім того, з 08:00 до 20:00 планові роботи виконуватимуться у селі Крамаренки. На час проведення ремонту без світла тимчасово залишаться окремі домоволодіння на вулиці:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146

Також профілактичні роботи заплановані у селі Щербаки, де відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). Тимчасові обмеження стосуватимуться окремих будинків на вулицях:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2.

Джерело: Омельницька Громада.

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