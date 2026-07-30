Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від деяких умов.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області призначають громадянам, які досягли визначеного законом віку та відповідають установленим вимогам, пише Politeka.net.

Щомісячне підвищення передбачене лише для одержувачів пенсії за віком.

У Пенсійному фонді нагадали, що право на таку підтримку виникає після досягнення 70-річного віку. Водночас загальний розмір пенсійного забезпечення разом з усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме цей граничний показник застосовується з 1 січня 2026 року.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від вікової категорії. Громадянам від 70 до 74 років щомісяця нараховують 300 гривень. Для людей віком від 75 до 79 років передбачено 456 гривень, а після досягнення 80 років сума збільшується до 570 гривень.

Перше нарахування здійснюють не за повний календарний місяць. Розрахунок проводять із дня виникнення права, тому початкова виплата визначається пропорційно кількості днів до завершення розрахункового періоду.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, кошти нараховують у повному обсязі. В інших випадках застосовують пропорційний механізм відповідно до дати досягнення необхідного віку.

Після переходу до наступної вікової групи розмір щомісячної надбавки переглядають автоматично. Наприклад, після 75-річчя замість 300 гривень людина вже отримуватиме 456 гривень без додаткового звернення.

У Пенсійному фонді зазначають, що подавати окрему заяву для такого перерахунку не потрібно. Якщо всі вимоги законодавства виконані, оновлення проводять автоматично.

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