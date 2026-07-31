Частина українських пенсіонерів після досягнення 80-річного віку може оформити в Полтавській області грошову допомогу на догляд, пише Politeka.net.

Однак сам по собі вік не є підставою для автоматичного призначення виплати. Під час розгляду заяви органи соціального захисту обов'язково враховують стан здоров'я людини, її сімейні обставини та наявність потреби у постійному сторонньому догляді.

Як пояснює ПФУ, однією з головних умов для отримання допомоги є офіційне підтвердження того, що пенсіонер не може обходитися без сторонньої підтримки. Саме тому заявнику необхідно пройти медичне обстеження та отримати відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Перед оформленням виплати громадянам рекомендують звернутися за консультацією до органу соціального захисту населення за місцем проживання, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або уповноваженого органу місцевої громади. Саме ці установи перевіряють документи, аналізують сімейний стан заявника, оцінюють умови його проживання та інші обставини, які можуть вплинути на рішення щодо призначення державної допомоги.

Фахівці наголошують, що наявність дітей не означає автоматичної відмови у виплаті. Водночас цей фактор враховується під час розгляду звернення. Органи соціального захисту перевіряють, чи є у пенсіонера працездатні діти або інші родичі, які відповідно до законодавства зобов'язані забезпечувати догляд за батьками.

Разом із тим законодавство передбачає винятки.

Допомогу для пенсіонерів в Полтавській області можуть призначити навіть за наявності дітей, якщо вони з об'єктивних причин не можуть доглядати за літньою людиною. Зокрема, це стосується випадків, коли діти самі є пенсіонерами або особами з інвалідністю, постійно проживають за кордоном, їхнє місце перебування невідоме або існують інші юридично підтверджені обставини чи судові рішення, що унеможливлюють виконання такого обов'язку.

У подібних ситуаціях органи соціального захисту можуть вимагати додаткові документи або надати заявнику роз'яснення щодо порядку оформлення допомоги.

Для призначення виплати необхідно підготувати пакет документів. До нього входять:

заява;

декларація про доходи та майновий стан (якщо її вимагатимуть);

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

пенсійне посвідчення;

інші документи за вимогою органу соцзахисту.

Процедура оформлення допомоги складається з кількох етапів. Спочатку пенсіонеру необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії. Після отримання висновку ЛКК потрібно зібрати необхідні документи та подати заяву до Центру надання адміністративних послуг або управління соціального захисту населення.

Після перевірки поданих матеріалів уповноважений орган ухвалює рішення щодо призначення державної допомоги на догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які літні українці можуть суттєво збільшити свої виплати.