Заплановані графіки відключення світла у Полтавській області на 2 та 3 серпня пов’язані з проведенням комплексу технічних, ремонтних і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 2 та 3 серпня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Жителів низки населених пунктів Полтавській області попередили про планові графіки відключення електроенергії, які триватимуть 2 та 3 серпня. Тимчасові знеструмлення пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підтримання їх стабільної та безпечної роботи.

02.08.2026, з 08:00 до 20:00 години в селі Гуньки без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Кошова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова: 7

Заозерна: 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий: 1, 2, 3, 5, 7

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька: 2, 4, 13

Козача: 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна: 2, 8

пров. Кам'янський: 1, 6

2 серпня, у селі Демидівка планові відключення діятимуть для частини споживачів на вулицях:

Сонячна: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова: 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

3 серпня 2026 року, з 08:00–20:00 години в селі Крамаренки електроенергію тимчасово вимкнуть для окремих будинків на вулиці:

Тараса Шевченка: 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50А, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146

02.08.2026, з 08:00–20:00 години у селі Литвиненки знеструмлення охоплять будинки на вулицях:

Переможців: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29А, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова: 3, 7

Також 3 серпня з 08:00–20:00 години (12 годин поспіль) планові роботи проводитимуться у селі Пустовіти, де без світла тимчасово залишаться споживачі за адресами:

Озерна: 1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29А, 35, 35А, 38А, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104

пров. Садовий: 1, 2, 8, 9

Степова: 2, 6.

Джерело: Омельницька Громада

Джерело: Омельницька Громада

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