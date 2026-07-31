Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежать від деяких умов.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед державою, пише Politeka.net.

Зокрема, право на щомісячну надбавку передбачене для багатодітних матерів, які виховали п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку.

У Пенсійному фонді нагадали, що окремий вид пенсійного забезпечення для таких жінок законом не встановлений. Натомість після призначення основної виплати вони можуть отримувати додаткові кошти. Аналогічне право поширюється й на усиновлювачів, якщо всі процедури були проведені відповідно до законодавства.

В окремих випадках одержувачем надбавки може стати батько. Це можливо, коли мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховав дітей до визначеного віку.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежать від кількості дітей. Розрахунок здійснюють у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році за виховання п'ятьох дітей передбачено 908,25 гривні, шістьох — 934,20 гривні, сімох — 960,15 гривні, вісьмох — 986,10 гривні, дев'ятьох — 1 012,05 гривні, десятьох або більше — 1 038 гривень.

Кошти не призначають автоматично. Для оформлення необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують відповідне право.

Після смерті одержувача закон передбачає соціальні гарантії для непрацездатних членів родини. Якщо виплату оформлює одна людина, їй нараховують 70% від встановленої надбавки. За наявності двох або більшої кількості заявників розмір становить 90%.

Фахівці радять заздалегідь перевірити комплект необхідних документів. Це допоможе пришвидшити розгляд звернення та уникнути додаткового подання відсутніх матеріалів.

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