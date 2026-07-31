Деякі пенсіонери у Харківській області мають право на спеціальну доплату за особливі заслуги, а розмір залежить від категорії отримувача, повідомляє Politeka.net.

Така надбавка призначається згідно із Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і виплачується додатково до основної пенсії.

Як повідомили у ПФУ, право на отримання цієї доплати для пенсіонерів у Харківській області мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, відзначені після проголошення незалежності України чотирма і більше державними орденами, власники почесних звань «народний» та «заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, а також видатні спортсмени, космонавти, льотчики-випробувачі й лауреати державних премій.

Крім того, право на доплату мають матері, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. У випадках, визначених законодавством, таку надбавку можуть призначити й батькові.

У Пенсійному фонді наголошують, що ця виплата не є окремою пенсією, а нараховується понад уже призначене пенсійне забезпечення. Розмір надбавки становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від категорії пенсіонера.

Також закон передбачає можливість призначення цієї доплати непрацездатним членам сім'ї після смерті пенсіонера, який мав право на надбавку за особливі заслуги перед Україною. У такому випадку виплата включається до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір доплати для пенсіонерів у Харківській області для членів сім'ї залежить від кількості одержувачів. Якщо право на виплату має одна особа, їй призначають 70% від суми надбавки. Якщо ж таких осіб двоє або більше, виплата становитиме 90% від встановленого розміру.

Для оформлення доплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою та документами, що підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо заяву подати протягом 12 місяців із моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати набуття такої можливості.

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