Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують в кількох місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших громадах, де людей, які залишили свої домівки через війну, готові тимчасово прихистити без орендної плати, пише Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату жінці або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання є безоплатним, однак майбутніх мешканців просять підтримувати порядок і дбайливо користуватися спільними приміщеннями.

Оселя обладнана кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Господарі зазначають, що прихисток надають на період воєнного стану, а додаткові подробиці можна уточнити через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік обласного центру. Будинок має газове опалення, інтернет, душову кабіну, необхідну побутову техніку та внутрішній санвузол, що забезпечує комфортні умови для тривалого перебування.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємну повагу та посильну допомогу у повсякденних домашніх справах.

Помешкання забезпечене водопостачанням, каналізацією, резервним джерелом живлення на випадок відключень електроенергії, літньою кухнею й доступом до мережі. На території утримують свійських тварин, тому господарі просять відповідально ставитися до побуту.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнити умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі. Перелік доступних адрес регулярно оновлюють, тому охочим радять звертатися до власників без зайвого зволікання.

Джерело: Допомагай

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