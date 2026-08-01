Робота для пенсіонерів в Харківській області залишається доступною у виробничій сфері та легкій промисловості, пише Politeka.net.

Роботодавці відкрили вакансії із заробітною платою до 30 тисяч гривень, розглядаючи кандидатів пенсійного віку.

У Харкові швейне підприємство запрошує швачок на повну або часткову зайнятість. Оплата праці становить від 5 до 15 тисяч гривень залежно від навантаження. Від претендентів очікують відповідальності, тоді як попередній досвід не є обов'язковою вимогою. Графік передбачає п'ятиденний робочий тиждень.

Робота для пенсіонерів в Харківській області також представлена вакансією комірника на виробництві жіночого взуття. Працівнику пропонують заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Основний напрям діяльності пов'язаний зі складськими процесами, а роботодавець готовий розглядати кандидатів без вікових обмежень.

Ще одну пропозицію оприлюднило меблеве підприємство, яке шукає складальника каркасів і спеціаліста з поклейки пінополіуретану. Рівень оплати становить від 25 до 30 тисяч гривень.

Серед вимог — акуратність, пунктуальність, відповідальне ставлення до обов'язків і бажаний досвід у роботі з м'якими меблями. Працівникам обіцяють обладнане робоче місце, належні побутові умови, своєчасні виплати та можливість бронювання відповідно до чинного законодавства.

За словами роботодавців, остаточні умови працевлаштування, графік роботи та перелік обов'язків обговорюються під час співбесіди. Охочим рекомендують не відкладати подання заявки, адже актуальність окремих вакансій може змінюватися залежно від кількості кандидатів. Водночас перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому шукачам радять стежити за новими оголошеннями.

Джерело: work.ua

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