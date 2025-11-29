Удорожание продуктов в Сумской области остается ощутимым, так что стабилизации затрат в краткосрочной перспективе ожидать не стоит.

Подорожание продуктов в Сумской области уже оказывает значительное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные магазинов и аналитические расчеты с сайта Минфина.

Основные факторы роста цен – сезонные колебания, логистические затраты и изменения курса национальной валюты.

Средняя стоимость круп, молочных изделий и овощей повысилась по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего подорожала гречка: килограмм стоит около 42 грн, тогда как в октябре он продавался по 41. В разных супермаркетах цены колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55.

Молочные товары демонстрируют более постепенное повышение. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) сейчас стоят в среднем 38 грн, тогда как в прошлом месяце их цена была 36. Самые дешевые предложения – у Metro и Novus, самые дорогие – у Megamarket за 38,40.

Среди овощей самый большой скачок показали огурцы: килограмм сейчас стоит 121 грн, что на 28 грн больше, чем в прошлом месяце. В Novus овощи продают по 159, у Metro – 83. Эксперты объясняют это сезонными факторами и повышением транспортных расходов.

Кроме этого, в регионе наблюдается дефицит меда, что повлекло рост стоимости почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причина – снижение урожайности и ограниченное предложение на рынке.

Специалисты советуют жителям сравнивать цены в разных сетях и планировать покупки заранее. Удорожание продуктов в Сумской области остается ощутимым, так что стабилизации затрат в краткосрочной перспективе ожидать не стоит.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Сумщины есть возможность получить гуманитарную помощь.

