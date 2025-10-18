Новый график движения поездов из Харькова вводится компания-перевозчик "Укрзализныця", однако изменения будут действовать только на некоторых экспрессах, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

На Приднепровской железной дороге объявлено об изменениях и новом графике движения поездов из Харькова. Корректировка касается как периодичности курсирования междугородных рейсов, так и временной отмены отдельных остановок пригородных экспрессов. Такие мероприятия проводятся в связи с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период и необходимостью оптимизировать работу железнодорожного транспорта.

С 23 октября экспресс № 824 сообщением Днепр – Харьков будет курсировать три раза в неделю – каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье. В обратном направлении, то есть по маршруту Харьков – Днепр, поезд № 823 начнет курсировать с 24 октября также трижды в неделю – по субботам, по воскресеньям и по понедельникам.

Кроме того, из-за сокращения пассажиропотока в этот период будут временно отменены некоторые остановки пригородных электричек. В частности, с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 поезда № 6582, № 6584, № 6539 и № 6587 не будут останавливаться на платформе 17-й км, расположенной на участке Запорожье-Ливе – Любимовка.

Также поезд № 6539 сообщением Синельниково-1 – Запорожье-2 не будет делать остановку на пункте Степной, который находится на отрезке Новогупаловка – Славгород-Южный.

Представители Приднепровской железной дороги отмечают, что такие изменения временные и не повлияют на общее расписание движения поездов. Они подчеркивают, что все остальные рейсы будут продолжать курсировать по действующему графику без дополнительных корректировок.

Железнодорожная администрация советует пассажирам заблаговременно проверять новый график движения поездов на официальном сайте "Укрзализныци" или на станциях отправления во избежание неудобств при планировании путешествий.

