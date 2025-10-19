Городские власти обращаются к водителям с просьбой планировать свои маршруты заранее, учитывая временные ограничения движения транспорта в Черновцах.

Ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать на нескольких улицах города, ведь продолжаются масштабные работы на дорогах города, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

Продолжаются масштабные ремонтные и инженерно-технические работы, поэтому на нескольких улицах будет временное ограничение движения транспорта в Черновцах.

Такие меры необходимы для обновления дорожной инфраструктуры, повышения безопасности и улучшения условий для участников дорожного проезда.

В частности, по улице Ясской, на участке от улицы Главной до дома 8, проезд полностью ограничен до 5 декабря включительно. Здесь идет текущий ремонт улично-дорожной сети, предусматривающий восстановление асфальтного покрытия, обновление тротуаров и установку новых элементов благоустройства.

На Центральной площади, в районе дома 1, введено частичное ограничение проезда транспорта, которое также будет действовать до 5 декабря. Причиной является проведение ремонту и обновление элементов благоустройства. На этом участке коммунальные службы проводят укрепление тротуарной части, обновлению брусчатки и приведению в порядок прилегающей территории.

Кроме того, с 20 октября по 15 декабря включительно частично ограничат движение транспорта на улице Каштановой, в районе дома номер 33-А. На этом участке идет строительство водопроводной камеры на существующей сети, что позволит улучшить работу системы водоснабжения и снизить риск аварийных ситуаций в будущем.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой планировать свои маршруты заранее, учитывать временные ограничения движения транспорта в Черновцах и следить за схемами организации дорожного проезда, которые устанавливаются на время проведения ремонтных работ.

