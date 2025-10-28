Начало отопительного сезона 2025 года в Черновцах активно готовят коммунальные службы и городские власти, сообщает Politeka.

Решение о начале подачи тепла будет зависеть от среднесуточной температуры ниже +8°C в течение трех дней. Дату официального старта отопительного сезона в Черновцах 2025 утвердит исполком городского совета. Черновцы теплокоммунэнерго уверяет, что система готова вовремя обеспечить жилищный фонд, медицинские и образовательные заведения теплом и комфортом.

С наступлением холодной погоды жилые дома и социальные учреждения должны получить тепло без задержек.

Под руководством первого заместителя начальника Черновицкой ОВА Александра Янкова и с участием представителей городского совета состоялось онлайн-заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. На совещании под председательством вице-премьера Алексея Кулебы обсудили состояние готовности региона к отопительному периоду.

В Черновцах объекты жизнеобеспечения находятся в надлежащем техническом состоянии. Предприятия ЖКХ продолжают организационно-технические мероприятия и плановые работы по стабильной работе систем. На территории области функционирует 321 пункт несокрушимости, который в течение трех часов способен обеспечить население теплом и связью, а при необходимости можно развернуть дополнительные пункты обогрева.

На подготовку к сезону потратили 33 млн. грн., средства поступили от предприятия и бюджета городского совета. За них закупили насосы, котлы, трубы и профинансировали установку и подключение новой когенерационной установки. Было заменено более двух километров старых труб, еще около 600 метров обновят на Южно-Кольцевой. Прошлой зимой одна когенерационная установка позволила сэкономить почти 19 млн. грн., в этом году запустят еще одну на другой котельной для автономной работы во время возможных блекаутов.

