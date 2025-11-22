В Днепропетровской области зафиксировали заметное подорожание некоторых продуктов, и рассказываем детали.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось популярных позиций, ежедневно появляющихся в корзинах потребителей, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Главном управлении статистики региона, подорожание продуктов в Днепропетровской области стало ощутимым в разных группах товаров.

По данным статистики, индекс потребительских цен вырос на 0,8% с начала года и достиг отметки 6,9%. Самые заметные колебания затронули продовольственные товары и безалкогольные напитки.

В данной категории повышение составило 1,4%. В перечне товаров с высоким темпом роста оказались гречневая крупа, прибавившая 11,8%. За ними следуют яйца с показателем 8,3%.

Заметно возросла стоимость овощей, среди которых огурцы. Их ценники увеличились в 1,7 раза. Стоимость помидоров поднялась в 1,6 раза.

Несколько менее интенсивно, но все же стабильно, выросли цены на сало, оливковое масло и товары переработки зерновых. Зафиксирован рост в пределах от 5,6 до 4,3%.

В группе молока, кондитерских и сахарных изделий, рыбы, сыров, кисломолочной продукции, хлеба и подсолнечного масла – повышение было более умеренным. Ценники повысились с 2,8% до 1,3%.

Несмотря на общую тенденцию подорожания продуктов в Днепропетровской области, часть товаров наоборот подешевела. Самым заметным стало снижение цен на фрукты (на 5,1%).

Кроме этого, лук потерял 17,3% стоимости, картофель – 6,8%, капуста белокочанная – 5,9%, морковь – 4,6%, свекла – 0,5%. Так же снизили ценники на сахар – на уровне 1,8%.

