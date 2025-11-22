Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает реальные расходы предприятия на холодную воду и канализацию

Исполнительный комитет города Южноукраинск утвердил повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, сообщает Politeka.

Новые цены вступили в силу с 10 сентября 2025 года.

Решение включает холодное водоснабжение, канализацию и плановые изменения в системе отопления и горячего водоснабжения.

Холодная вода теперь стоит 43,08 грн за кубометр, а отвод стоков – 57,60 грн с НДС. Эти тарифы вступили в силу сразу, ведь на них не распространяется государственный мораторий.

Что касается отопления и горячей воды, запланированные расценки составляют 714 грн за 1 Гкал для тепла, горячая вода с полотенцесушителем — 100,1 грн/м³, без полотенцесушителя — 77,81 грн/м³. Для населения пока сохраняются старые тарифы 2022 года - 412,78 грн за 1 Гкал. Разницу покрывает государство.

Представители исполкома объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает реальные расходы предприятия по холодной воде и канализации. Вопрос тепла и горячей воды будет урегулирован позже в соответствии с законодательным мораторием после окончания войны плюс шесть месяцев.

Жителям советуют учитывать новые цены при планировании расходов на услуги во избежание неожиданностей в семейном бюджете.

Несмотря на ситуацию, которая заставляет украинцев тратить больше, есть и хорошие новости, связанные с финансами. В Николаевской области у людей есть возможность получить денежную помощь. Такая поддержка предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

