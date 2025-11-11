Подорожание проезда в Ровенской области заставило многих местных жителей более тщательно планировать собственные расходы.

Подорожание проезда в Ровенской области касается отдельных междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ровенской области коснулось пассажиров, ежедневно пользующихся направлениями Здолбунов – Ровно и Острог – Ровно. Перевозчики заранее размещали объявления в салонах автобусов, предупредив, что цены изменятся с 8 ноября.

Информация о подорожании проезда в области появилась на табличках внутри автобусов, курсирующих между областным центром и соседними городами.

В тексте говорилось, что причиной такого шага стало увеличение расходов перевозчиков на обслуживание транспорта, топливо, страхование и другие обязательные платежи.

Как отметили представители транспортных компаний, в последние несколько месяцев стоимость горючего существенно выросла, что повлияло на себестоимость каждой поездки.

Дополнительно выросли цены на ремонтные услуги, смазочные материалы и запасные части. Поэтому перевозчики считают изменение тарифов вынужденным шагом, без которого они не смогут поддерживать техническое состояние транспорта и обеспечивать стабильный график рейсов.

Жители Ровно, Острога и Здолбунова активно обсуждают тему в социальных сетях. Некоторые считают, что поднятие расценок было ожидаемым, учитывая общую экономическую ситуацию. Другие же отмечают, что даже незначительное повышение станет ощутимым.

Ранее представители областных властей сообщали, что вопрос повышения стоимости билетов находится на рассмотрении.

Начальник управления инфраструктуры и промышленности Ровенской ОГА Федор Мисюра подтвердил, что в ведомство уже поступило обращение от перевозчиков с просьбой согласовать новые расценки.

