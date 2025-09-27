Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу с 8 сентября и касается пригородных железнодорожных рейсов, сообщает Politeka.

Новые тарифы установлены в зависимости от длины маршрута и установлены приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания».

Да, поездка на расстояние до 30 км теперь стоит 20 гривен. Для маршрутов протяженностью 31-50 км тариф составляет 30 гривен, что касается рейсов от станции Выгода до Одессы-Главной (34,1 км) и от Раздельной 1 (36,4 км). Дальнейшие расстояния оцениваются соответственно: 51–60 км – 35 грн, 61–70 км – 40, 71–80 км – 45, 81–90 км – 55. Поездки свыше 91 км и до 320 км обойдутся от 57 до 90 гривен в зависимости от протяженности маршрута.

В филиале объясняют, что пересмотр цен был вызван ростом затрат на обслуживание железнодорожной инфраструктуры и перевозочную организацию. Поэтому подорожание проезда в Одесской области экономически обоснованным шагом, необходимым для стабильного функционирования транспорта.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов на вокзалах и станциях. Это позволяет более эффективно планировать бюджет и учитывать расходы при регулярных поездках. Компания подчеркивает, что повышение цен направлено на сохранение надежности рейсов и регулярности движения, поэтому пассажирам следует учитывать новые тарифы при планировании поездок.

К слову, повышение цен в Одесской области коснулось не только транспорта. Подорожали и коммунальные услуги. В частности, 10 сентября исполнительный комитет города принял новые расценки на централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотвод.

