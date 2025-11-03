Дефицит продуктов в Харьковской области особенно ощутим на примере одного из самых популярных фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник отметил, что в течение сезона цены на этот фрукт ежемесячно росли на 5-7%, а в начале лета достигли 60-80 гривен за килограмм. Среди главных причин он назвал исчерпание запасов, снижение качества урожая, нехватку современных хранилищ и общую нехватку продуктов в регионе. Поэтому Украина даже вынуждена была закупать яблоки за рубежом, что нетипично для традиционного экспортера.

С августа наблюдается умеренное снижение цен – сейчас килограмм стоит 30–50 гривен. Аналитики ожидают дальнейшего незначительного роста на 3–5% ежемесячно. Несмотря на сложную ситуацию, страна остается экспортером, однако при дефиците в некоторых областях импорт может увеличиваться.

Внутренний рынок ориентируется на международные котировки и объем производства яблочного концентрата. Если цены в стране падают, фермеры направляют урожай на переработку или отправляют на внешний рынок. Стоимость сортов отличается примерно на 5-10% и зависит от размера, цвета, вкуса и товарного вида. Покупатели предпочитают проверенные виды, а производители учитывают климатические риски при планировании новых насаждений.

Климатические условия оказывают значительное влияние на формирование плодов и их окраску. Последние два сезона отметились потерями урожая - в этом году около 30-40%, в прошлом - до 50%. Поэтому дефицит продуктов в Харьковской области остается актуальной проблемой, которая влияет на доступность и цену фруктов для потребителей.

Источник: agroweek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.