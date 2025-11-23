Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области помогает обеспечить стабильное проживание и поддержку для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области стало доступно благодаря государственным и международным программам, которые поддерживают переселенцев и граждан, потерявших дома, сообщает Politeka.

В регионе действует несколько инициатив, предоставляющих как временные, так и постоянные варианты проживания. По программам, переселенцы могут получить новую квартиру, компенсацию за разрушенную собственность или льготные условия на приобретение жилья.

Основу процесса определяет Закон Украины о жилом фонде социального назначения, регулирующий порядок подачи документов и получения помощи. Подача заявок требует подготовки пакета документов и определенного времени для рассмотрения.

Среди популярных программ выделяют «єВідновлення». Она рассчитана на людей, чьи дома пострадали от боевых действий. Помощь оказывается в виде сертификатов для покупки нового жилья или финансирования строительства.

Еще одна инициатива – «єОселя», ориентированная на военных, педагогов, медиков и ученых. Участники могут воспользоваться ипотекой под 3%, а остальные граждане – под 7%. Максимальная площадь квартиры для одного человека – 52,5 кв. м, плюс 21 кв. м на каждого члена семьи.

Кроме того, во Львовской области люди могут получить бесплатные продукты. Инициатива охватывает переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации в прифронтовых регионах.

