Повышение тарифов на отопление в Полтавской области повлияло как на бюджеты домохозяйств, так и работу местных учреждений, сообщает Politeka.

Решения о повышении тарифов на отопление в Полтавской области объясняют экономическими реалиями и ростом затрат на энергоресурсы. Об этом проинформировали на официальном сайте ОКППГ «Лубнитеплоэнерго».

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области предполагает изменение стоимости тепловой энергии, ее производства, транспортировки и поставок для разных категорий.

Согласно обнародованной информации, обновленные расценки начали действовать с 1 октября 2025 года. Они рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, которое обязывает предприятия формировать стоимость ЖКУ исходя из экономически обоснованных затрат.

Именно этот фактор и стал основной причиной пересмотра предыдущих цен, которые были приняты еще в августе 2024 года. Ранее действующие расценки охватывали снабжение горячей водой с учетом и без затрат на ремонт и обслуживание теплопунктов.

Однако уровень возмещения расходов тогда составил всего около 76 процентов, что создавало финансовый дефицит на предприятии. Именно поэтому рост стоимости ЖКУ стал неизбежен.

КП «Лубнитеплоэнерго» провело детальные расчеты плановых расходов и пришло к выводу, что за год произошел существенный рост цен на топливно-энергетические ресурсы.

Да, природный газ для населения сейчас стоит около 6183 грн за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных учреждений и других потребителей стоимость превышает 13 тысяч грн. Именно это удорожание влияет на конечную себестоимость тепловой энергии.

Дополнительно выросли расходы на транспортировку и распределение газа. Не менее ощутимым фактором является рост стоимости водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.