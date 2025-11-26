Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 27 ноября по 3 декабря советует жителям планировать активности с учетом переменных температур и осадков.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 27 ноября по 3 декабря свидетельствует о значительных колебаниях температуры и периодических осадках, требующих внимательного планирования повседневных дел, сообщают синоптики, сообщает Politeka.

В четверг, 27 ноября, температура воздуха поднимется до +4°C. Юго-восточный ветер достигнет порывов 8 м/с. Осадков не ожидается, поэтому жителям следует учесть сухую и прохладную погоду при выходе из дома.

Пятница, 28 ноября, принесет потепление до +13°C. Местами возможен кратковременный дождь 0,8 мм. Температура и небольшие осадки создадут комфортные условия для передвижения по городу, однако стоит иметь легкую верхнюю одежду.

В субботу столбики термометров покажут +8°C, ветер до 7 м/с, без осадков. Воскресенье, 30 ноября, принесет повышение до +11°C с мелким дождем 2,5 мм. В этот день лучше планировать пребывание в помещении или взять с собой зонт.

В начале новой недели, 1 и 2 числа, синоптики прогнозируют прохладную погоду: +7°C в течение обоих дней. Осадки ожидаются в виде дождя по 3,6 мм, ветер юго-восточный с порывами до 6 м/с. Дороги могут быть скользкими, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Среда и четверг принесут похолодание до +4–6°C и ливни до 6,4 мм.

Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 27 ноября по 3 декабря советует жителям планировать активности с учетом переменных температур и осадков. Рекомендуется утеплиться, держать под рукой зонт, особенно в дни с дождем и сильным ветром. Также следует следить за дорожной ситуацией и возможности выбирать общественный транспорт.

Синоптики отмечают, что неделя будет неустойчивой, поэтому своевременная планировка поможет сохранить комфорт и безопасность во время передвижения по городу и повседневным делам.

