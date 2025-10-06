Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області завжди хвилює місцевих мешканців, через додаткові витрати.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнулося не всіх, повідомляє Politeka.

Згідно з постановою уряду №632, з 1 червня 2024 року фіксована ціна на світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину і залишатиметься дійсною до 31 жовтня 2025 року.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області у вересні для побутових споживачів не передбачено, а дія ПСО продовжена, що гарантує стабільність платежів.

Однак, для підприємств, які отримують струм від операторів систем розподілу, ситуація інша. НКРЕКП 26 серпня затвердила зростання цін для ОСР першого класу на 14%, а для другого класу — на 23%.

Це стосується підприємств, що споживають світло при напрузі вище або нижче 27,5 кВ. Найбільше вартість зміниться для Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго та Хмельницькобленерго, а найменше зростання очікується для ОСР Чернігівсщини, Львівщини та Черкащини.

Таким чином, підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області не торкнеться населення, проте компанії-оператори систем розподілу вже платять більше.

Нагадаємо, що для побутових споживачів, у тому числі ОСББ та квартир з електроопаленням, діють такі розцінки з 1 жовтня по 30 квітня: споживання до 2000 кВт-год на місяць оплачується за ставкою в 2,64 гривні за кВт-год на весь обсяг, а понад 2000 кВт-год - 4,32 грн.

Двозонні та тризонні лічильники дозволяють економити, адже нічна ціна складає 2,16 грн з 23:00 до 07:00, однак їх встановлення вимагає додаткових витрат.

