Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области всегда волнует местных жителей из-за дополнительных затрат.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области затронуло не все, сообщает Politeka.

Согласно постановлению правительства №632, с 1 июня 2024 года фиксированная цена на свет для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час и будет оставаться действительной до 31 октября 2025 года.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области в сентябре для бытовых потребителей не предусмотрено, а действие ПСО продлено, что гарантирует стабильность платежей.

Однако для предприятий, получающих ток от операторов систем распределения, ситуация иная. НКРЭКУ 26 августа утвердила рост цен для ОСР первого класса на 14%, а для второго класса — на 23%.

Это касается предприятий, потребляющих свет при напряжении выше или ниже 27,5 кВ. Больше стоимость изменится для Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго и Хмельницкоблэнерго, а наименьший рост ожидается для ОСР Черниговщины, Львовщины и Черкасщины.

Таким образом, повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области не коснется населения, однако компании-операторы систем распределения уже платят больше.

Напомним, что для бытовых потребителей, в том числе ОСМД и квартир с электроотоплением, действуют следующие расценки с 1 октября по 30 апреля: потребление до 2000 кВт-ч в месяц оплачивается по ставке в 2,64 гривны за кВт-ч на весь объем, а свыше 2000 кВт-ч – 4,32 грн.

Двухзонные и трехзонные счетчики позволяют экономить, ведь ночная цена составляет 2,16 грн с 23:00 до 07:00, однако их установка требует дополнительных затрат.

