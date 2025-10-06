Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена кількома актуальними вакансіями від різних компаній, які відкриті до співпраці з людьми старшого віку, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії надає сайт work.ua.

У Дніпрі на харчовий склад потрібен комірник. Компанія «Продрезерв 5» пропонує офіційне працевлаштування, графік із понеділка по п’ятницю з 8 до 17 та заробітну плату 22 000 грн. Вимоги включають досвід роботи від одного року, знання Excel і бажано 1С, а також відповідальність, пунктуальність і готовність до фізичних навантажень. Завдання передбачають приймання й видачу продукції, ведення обліку, контроль документації та дотримання правил зберігання.

Ще одна пропозиція — вакансія різноробочого у смт. Обухівка від будівельної компанії ФОП Сімонов В.А. Заробітна плата від 26 000 до 35 000 грн виплачується тричі на місяць. Роботодавець забезпечує доставку з вокзалу до місця праці, спецодяг і необхідні інструменти. Досвід не обов’язковий: головне — бажання працювати, активність і відсутність протипоказань до фізичної праці. Для пенсіонерів передбачена можливість навчання та підтримка колег.

Крім того, сервіс Glovo запрошує кур’єрів у Дніпрі. Робота доступна пішим, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Заробіток може сягати 45 000 грн на місяць плюс бонуси до 2 000 грн щотижня для тих, хто доставляє авто. Перевагою є щоденні та щотижневі виплати, страхування, а також можливість самостійно формувати графік. Для кандидатів від 18 років діють загальні умови, а для 16–17-річних — за згодою батьків і з оформленням ФОП.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні сфери — від складу та будівництва до доставки. Умови дозволяють обрати формат, що відповідає навичкам і фізичним можливостям, а офіційне працевлаштування та стабільний дохід забезпечують надійність і соціальний захист.

